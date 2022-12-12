Путин поручил увеличить зарплаты бюджетникам

Также президент поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение года.

Президент Владимир Путин поручил в начале 2023 года увеличить зарплаты бюджетникам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Совместно с органами исполнительной власти субъектов России правительству поручено «обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики».

Также президент поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение года.

Доклад об исполнении поручения должны представить до 30 марта 2023-го, далее — один раз в квартал.