Песков рассказал о случаях заболевания свиным гриппом в администрации президента

Он добавил, что в администрации президента продолжает действовать масочный режим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о случаях заболевания свиным гриппом в администрации президента. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил представитель Кремля журналистам.

«Болеют много людей, действительно. И у нас на работе много болеют», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что в администрации президента продолжает действовать масочный режим и многие сотрудники уже привились.