Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Путятинском районе

Водитель Volkswagen от травм от полученных травм скончался на месте ДТП.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места смертельного ДТП в Путятинском районе.

ДТП произошло 9 декабря, примерно в 21:10, на 312-м километре трассы М5 «Урал» в Путятинском районе. 34-летний житель Москвы на Volkswagen Polo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом, за рулем которого был 43-летний водитель.

Водитель Volkswagen от травм от полученных травм скончался на месте ДТП. Проводится проверка, обстоятельства уточняются.