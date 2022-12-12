Назначенный из Саратова чиновник попросил пять миллионов у рязанского предприятия для фонда соцразвития региона

Конкретной «цели и объекта помощи» не указано.

Александр Выскребенцев, занявший в Рязани должность советника директора муниципального «Водоканала» и возглавивший «Фонд социального развития Рязанской области», попросил пять миллионов рублей у РГМЭК. Об этом пишет «Новая газета».

В распоряжении редакции газеты оказалось письмо директору РГМЭК, в котором пять миллионов пожертвования просят для «Фонда социального развития Рязанской области»

«Прошу Вас рассмотреть вопрос добровольного пожертвования в размере 5 миллионов рублей в целях выполнения уставных задач», — говорится в письме.

Отмечается, что конкретной «цели и объекта помощи» не указано.

Напомним, Выскребенцев руководил ранее министерством финансов Саратовской области, откуда его уволили после скандала. В мае 2018 года его заметили в пьяном состоянии спящим в машине чиновницы администрации Октябрьского района Саратова Марии Мищенко.