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До смерти избившему знакомого рязанцу назначили 13,5 лет колонии

В Рязанской области осудили мужчину 1987 года рождения, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Ночью 29 сентября 2020 года в квартире в одном из домов в селе Льгово Рязанского района во время распития спиртного знакомые мужчины поссорились, из-за чего гость избил хозяина жилища. От повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении через несколько дней.

Следователи собрали доказательства, полностью подтверждающие причастность обвиняемого к преступлению.

Уголовное дело рассмотрел суд с с участием присяжных заседателей.

Обвиняемый вину не признал, но собранные собранные следствием и представленные государственным обвинителем доказательства послужили достаточным основанием для вынесения коллегией присяжных заседателей обвинительного вердикта.

Приговор назначил ему 13,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года.