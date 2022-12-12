Мобилизованным россиянам рассказали о дальнейшей их судьбе после окончания контракта

Мобилизованным россиянам рассказали о дальнейшей их судьбе после окончания контракта. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Объясняем.рф».

"Срок службы участника добровольческого формирования ограничен сроком действия его контракта. По завершении контракта доброволец может по своему желанию продлить его или покинуть отряд", — так эксперты ответили на вопрос, будет ли автоматически продлеваться контракт с добровольцем до окончания СВО.