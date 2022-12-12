Главврач ОКБ сообщил о состоянии пострадавшего при взрыве в жилом доме на улице Пушкина

В пятницу, 9 декабря, в ОКБ доставили одного пациента. Второго пострадавшего доставили в БСМП,.

Главврач ОКБ Андрей Карпунин сообщил пострадавшего при взрыве в жилом доме на улице Пушкина. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

В пятницу, 9 декабря, в ОКБ доставили одного пациента.

«В настоящий момент в его состоянии положительная динамика. Он переведен из отделения реанимации в специализированное ожоговое отделение. Проводится следующий этап лечения — работа непосредственно с ожогами», — сообщил Карпунин.

Второго пострадавшего доставили в БСМП, где ему оказали помощь.

Напомним, взрыв произошел в двухэтажном доме на улице Пушкина. Пострадали два человека. Основной причиной произошедшего назвали взрыв самогонного аппарата, также рассматривается версия детонации газа.