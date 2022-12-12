В «Гознаке» рассказали, какие банкноты могут вернутся в России в 2023 году

Ранее в Центробанке заявили, что решение о запуске выпуска мелких банкнот связано с ростом стоимости металла.

Банкноты номиналом пять и десять рублей могут вернуться в следующем году. Об этом в интервью « Известиям » рассказал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

Он отказался ответить, когда точно можно ждать выхода пятирублевых банкнот. По его словам, «годовые контракты с Банком России и контракт 2022 года уже фактически исполнены».

«Я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме», — предположил Трачук, отвечая на вопрос, увидят ли россияне новые мелкие купюры в 2023 году.

По его словам, Госзнаку было сложнее всего с выпуском пятирублевых банкнот, поскольку они печатались один раз, в 1997 году.

Ранее в Центробанке заявили, что решение о запуске выпуска мелких банкнот связано с ростом стоимости металла.