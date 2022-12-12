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«Единая Россия» продолжает оказывать помощь мобилизованным и их семьям
Единый центр работает на базе региональной общественной приемной партии

В Рязанской области продолжает работу единый центр оказания помощи мобилизованным гражданам и членам их семей. Чаще всего обращения касаются получения региональных выплат и денежного довольствия мобилизованным, выплат по ранению, оказания юридической помощи, содействия в трудоустройстве.

«21 семья получила поддержку в бытовом плане: предоставили автомобиль для нужд семьи, заготовили на зиму дрова, помогли с перевозкой урожая картофеля, оплатой ЖКУ», — отметила врио руководителя региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Елена Синица.

Одно из обращений пришло от матери мобилизованного. Она попросила оказать содействие в ремонте квартиры. Специалисты приемной передали заявку членам «Молодой Гвардии Единой России», которые взяли шефство над женщиной.

Кроме этого, в центр продолжают поступать заявки от рязанцев, готовых оказать гуманитарную помощь военнослужащим.

«Мы поддерживаем связь с семьями мобилизованных, стараемся оперативно решать возникающие у них проблемы, консультировать по различным вопросам, — сказала Елена Синица. — Рада, что в нашем регионе живет много людей с активной гражданской позицией, поддерживающих земляков».

Напомним, 24 октября по поручению секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Рязанской области Павла Малкова был открыт единый центр оказания помощи мобилизованным гражданам и членам их семей.

Он работает на базе региональной общественной приемной партии по адресу: улица Горького, дом № 49а. Номер «горячей линии» — (4912) 28-43-23, 28-43-13.