Аптеки «Ригла» объявили скидку до 20 процентов на лечебную косметику

В преддверии Нового года аптеки «Ригла» объявили скидку до 20% на весь ассортимент лечебной косметики. Специальное предложение распространяется на такие мировые бренды, как Vichy, La Roche-Posay, Bioderma, Uriage, Avene, Filorga и другие.

«Все мы ждем волшебного, может быть, самого главного дня в году — Нового года. Кто-то торопится привести себя в порядок, кто-то ищет, чем порадовать близких, а кто-то просто интересуется новинками лечебной косметики и знает, что в преддверии праздников можно воспользоваться специальными предложениями и совершить покупку со значительной скидкой», — отметили представители сети аптек.

Консультанты аптек «Ригла» помогут разобраться в ассортименте, представленном на полках, и подобрать косметику с учетом индивидуальных особенностей.

Адреса аптек «Ригла»:

улица Циолковского, дом № 1/7;

улица Краснорядская, дом № 25/82, ТЦ «Алфавит»;

площадь Свободы, дом № 2;

Первомайский проспект, дом № 32а, ТД «Соната»;

Первомайский проспект, дом № 35;

Первомайский проспект, дом № 70, корпус 1, ТЦ «Виктория Плаза»;

улица Ленина, дом № 21, ТЦ «Атрон»;

улица Соборная, дом № 15а, ТЦ «Малина»;

улица Интернациональная, дом № 11;

улица Московское шоссе, дом № 5а, ТД «Барс»;

Московское шоссе, дом № 21, ТЦ «Премьер»;

Московское шоссе, дом № 65а, ТЦ «М5 Молл»;

улица Народный бульвар, дом № 4, ТД «Лайм»;

улица Октябрьская, дом № 55, супермаркет «Барс»;

улица Есенина, дом № 13;

Солотчинское шоссе, дом № 11, ТРЦ «Круиз»;

улица Советской Армии, дом № 9а, гипермаркет «Европа»;

Рязанский район, Дядьково, дом № 1, гиперемаркет «Глобус»;

улица Новоселов, дом № 21а, ТЦ «Черезово».

Акция действует с 12 по 25 декабря 2022 года в аптеках «Ригла». Скидки не суммируются. Скидка не распространяется на интернет-заказы.