Ветеринары не обнаружили вирусных болезней птиц в Рязани

В Рязани сотрудники городской ветеринарной службы ежедневно выезжают в районы города, где 7 декабря обнаружили мертвых птиц. В ходе объездов падежа птиц не выявили, сообщает главное управление ветеринарии Рязанской области.