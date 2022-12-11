Ветеринары не обнаружили вирусных болезней птиц в Рязани
В Рязани сотрудники городской ветеринарной службы ежедневно выезжают в районы города, где 7 декабря обнаружили мертвых птиц. В ходе объездов падежа птиц не выявили, сообщает главное управление ветеринарии Рязанской области.
В Рязани сотрудники городской ветеринарной службы ежедневно выезжают в районы города, где 7 декабря обнаружили мертвых птиц. В ходе объездов падежа птиц не выявили, сообщает главное управление ветеринарии Рязанской области.
Согласно результатам экспертиз, на данный момент вирусных болезней, таких как грипп птиц и болезнь Ньюкасла, не обнаружено.
Лабораторные исследования продолжаются.
Напомним, мертвых свиристелей рязанцы заметили 6 и 7 декабря.