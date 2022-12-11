В СНБО Украины заявили о готовности атаковать российские территории

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о готовности наносить удары по территории России в случае дальнейших атак по Украине. Об этом он рассказал в эфире телевизионного агентства НТА.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о готовности наносить удары по территории России в случае дальнейших атак по Украине. Об этом он рассказал в эфире телевизионного агентства НТА .

«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», — заявил Данилов.

Напомним, ранее президент Владимир Путин на встрече с героями России сказал, что Москва наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева: речь идет об атаке на Крымский мост, оставлении Донецка без воды, подрыве линии электропередачи с атомной электростанции в Курске.