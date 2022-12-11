В рязанской мэрии прокомментировали инцидент с провалившейся под землю машиной
Мэрия Рязани отреагировала на инцидент с провалившейся под землю припаркованной легковушкой на улице Пугачева. Комментарий пресс-службы опубликован в соцсетях.
Мэрия Рязани отреагировала на инцидент с провалившейся под землю припаркованной легковушкой на улице Пугачева. Комментарий пресс-службы опубликован в соцсетях.
«Ночью 10 декабря на улице Пугачева, 11/19 во дворе дома произошел провал грунта и частичный уход под землю автомобиля. На место выезжали спасатели и оперативные службы города. Автомобиль поднят. Место происшествия огорожено. МУП РМПТС будет проводить восстановительные работы в понедельник», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее видео момента происшествия появилось в соцсетях.