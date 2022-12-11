В рязанской мэрии прокомментировали инцидент с провалившейся под землю машиной

Мэрия Рязани отреагировала на инцидент с провалившейся под землю припаркованной легковушкой на улице Пугачева. Комментарий пресс-службы опубликован в соцсетях.