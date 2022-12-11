В Москве женщина оставила новорожденную дочь в подъезде

На юге столицы женщина оставила младенца в подъезде. Личность матери установлена, заведено уголовное дело,
Ребенка обнаружили на лестничной клетке первого этажа жилого дома на улице Паромной. Девочка примерно семи дней от рождения. Младенец был завернут в одеяло, видимых телесных повреждений нет. По предварительным данным прокуратуры, женщина приехала к дому на такси, оставила ребенка в подъезде и покинула место преступления.
В Telegram-канале столичного СК опубликовали фото 41-летней подозреваемой. Ее личность установлена, женщину уже ранее судили за оставление ребенка в опасности.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Старший помощник руководителя столичного главка
В Telegram-канале ведомства уточнили, что новорожденная девочка находится в больнице под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.