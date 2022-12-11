В Москве женщина оставила новорожденную дочь в подъезде

На юге столицы женщина оставила младенца в подъезде. Личность матери установлена, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

На юге столицы женщина оставила младенца в подъезде. Личность матери установлена, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Ребенка обнаружили на лестничной клетке первого этажа жилого дома на улице Паромной. Девочка примерно семи дней от рождения. Младенец был завернут в одеяло, видимых телесных повреждений нет. По предварительным данным прокуратуры, женщина приехала к дому на такси, оставила ребенка в подъезде и покинула место преступления.

В Telegram-канале столичного СК опубликовали фото 41-летней подозреваемой. Ее личность установлена, женщину уже ранее судили за оставление ребенка в опасности.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Старший помощник руководителя столичного главка С. К. Юлия Иванова сообщила РИА Новости , что женщина задержана. Следователи приступили к допросу женщины. Также устанавливается личность водителя такси, допрашиваются свидетели.

В Telegram-канале ведомства уточнили, что новорожденная девочка находится в больнице под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.