В Шацком районе в ДТП перевернулся «Мерседес»

В Шацком районе на трассе М5 «Урал» в результате аварии опрокинулся Mercedes-Benz. ДТП произошло вечером в четверг, 8 декабря возле села Кучасьева, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Шацком районе на трассе М5 «Урал» в результате аварии опрокинулся Mercedes-Benz. ДТП произошло вечером в четверг, 8 декабря возле села Кучасьева, сообщается на сайте ИД «Пресса».

По данным инспекторов ДПС, автомобилем Mercedes-Benz управлял 68-летний житель Подмосковья. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением, поэтому машину занесло в сторону. В результате автомобиль врезался в барьерное ограждение и опрокинулся.

Пострадала пассажирка салона, жена водителя. Ее госпитализировали с различными травмами в межрайонную больницу.

Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.