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В Сельцах прошел митинг в честь отправки нового полка в зону СВО
В субботу, 10 декабря, в Сельцах прошел торжественный митинг, посвященный скорой отправке нового полка в зону СВО. Военные прошли необходимую подготовку и слаживание, получили обмундирование и экипировку, написал в своем телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

В субботу, 10 декабря, в Сельцах прошел торжественный митинг, посвященный скорой отправке нового полка в зону СВО. Военные прошли необходимую подготовку и слаживание, получили обмундирование и экипировку, написал в своем телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Бывают моменты, которые запоминаются на всю жизнь. На плацу построился полк. Ветра нет, по-зимнему тепло. Идет мягкий и пушистый снег. Он укрывает все вокруг — сам плац, окружающие сосны и постройки, снег ложится на форму стоящих людей. Над строем разносятся аккорды гимна России, и следом молитва православного батюшки. Молитва, которая уже много веков читается воинам», — написал Малков.

По его словам, в строю стояли мобилизованные из разных областей: Рязанской, Тульской, Липецкой, Курской и других.

Малков пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку семьям мобилизованных.