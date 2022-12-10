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В Рязанской области 11 декабря потеплеет до +3 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 11 декабря, ожидается мокрый снег, морось и дождь. Температура воздуха по области ночью составит −3…+2 градуса, днем −2…+3 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 11 декабря, ожидается мокрый снег, морось и дождь. Температура воздуха по области ночью составит −3…+2 градуса, днем −2…+3 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно. Пройдут осадки, ночью сильные, местами ожидается гололед, налипание мокрого снега.

На дорогах гололедица, ночью местами снежные заносы. В отдельных районах туман.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.