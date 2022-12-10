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В Рязани завершили разбор завалов после взрыва в жилом доме
В Рязани завершен разбор завалов после взрыва в доме на улице Пушкина. Об этом ночью 10 декабря написал губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

В Рязани завершен разбор завалов после взрыва в доме на улице Пушкина. Об этом ночью 10 декабря написал губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале. Он добавил, что новых пострадавших не обнаружили.

Шесть человек находятся в пункте временного размещения в комплексном центре социального обслуживания «Семья». Остальные жильцы поврежденного дома остались у родственников и друзей.

«Утром приступим к обследованию несущих конструкций и определению сроков восстановительных работ», — добавил Малков.

Всего к ликвидации последствий обрушения были привлечены 59 человек и 21 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, обрушение произошло после взрыва в пятницу, 9 декабря. Основной причиной произошедшего рассматривается взрыв самогонного аппарата.

Фоторепортаж с места взрыва дома в Горроще.