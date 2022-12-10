В Рязани возобновили подачу воды и тепла в части поврежденного от взрыва дома
В Рязани в первом подъезде дома № 47 корпус 2 на улице Пушкина возобновили подачу тепла, воды и электричества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Рязани в первом подъезде дома № 47 корпус 2 на улице Пушкина возобновили подачу тепла, воды и электричества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Во втором подъезде обеспечено ресурсоснабжение во всех квартирах, кроме пострадавших.
Работы по восстановлению газоснабжения продолжаются.