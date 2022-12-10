В Рязани пытались угнать машину на улице Мусоргского
В Рязани на улице Мусоргского, 66 неизвестные пытались угнать машину. Это произошло в ночь на субботу, 10 декабря. Фото опубликованы в группе «Подслушано у водителей Рязани».
В Рязани на улице Мусоргского, 66 неизвестные пытались угнать машину. Это произошло в ночь на субботу, 10 декабря. Фото опубликованы в группе
«Если кто-то что-то видел, напишите, помогите найти взломщиков, разбили заднее стекло, боковое зеркало, разворотили всю проводку под рулем», — написал автовладелец.