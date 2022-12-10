В Рязани на директора предприятия завели дело о невыплате зарплаты
На директора рязанской организации завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ о невыплате зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
На директора рязанской организации завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ о невыплате зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В пятницу, 9 декабря, на личный прием к руководителю СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никешкину обратился работник коммерческой организации, осуществляющей столярные и плотничные работы. Он сообщил о невыплате заработной платы в размере более 100 тысяч рублей.
По результатам личного приема в отношении директора организации возбуждено уголовное дело.
Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. Следователи исследуют финансово-хозяйственную деятельность предприятия, принимаются меры по погашению задолженности.