В Путятинском районе в массовом ДТП пострадали четыре человека

В Путятинском районе на 312-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали четверо, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Путятинском районе на 312-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали четверо, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 10 декабря, примерно в 4:00, столкнулись автомобиль Renault Latitude под управлением 42-летнего жителя Краснодарского края, Lada Granta под управлением 28-летнего водителя и Lexus GX, за рулем которого был 55-летний водитель.

В результате аварии травмы получили водитель, 33-летняя и 32-летняя пассажирки Lada, а также 40-летняя пассажирка Renault. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства аварии.

Фото: ИД «Пресса»