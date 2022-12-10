В Путятинском районе при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки

В пятницу, 9 декабря, в 21:10 на 312-м километре трассы М5 около Путятина произошла авария. Погиб человек, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 9 декабря, в 21:10 на 312-м километре трассы М5 около Путятина произошла авария. Погиб человек, сообщается на сайте ИД «Пресса».

По предварительной информации, за рулем Volkswagen Polo находился 34-летний водитель из Москвы, легковушку занесло. Машина врезалась в грузовик Volvo.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.