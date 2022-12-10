В ночь на 10 декабря в Рязани обработали дороги и тротуары

В ночь с 9 на 10 декабря дирекция благоустройства города убирала территорию Рязани: 17 КДМ подметали и обрабатывали от наледи центральные магистрали и разворотные круги.

В ночь с 9 на 10 декабря дирекция благоустройства города убирала территорию Рязани: 17 КДМ подметали и обрабатывали от наледи центральные магистрали и разворотные круги. Параллельно на тротуарах работали трактора-щетки, сообщает пресс-служба мэрии.

Утром и днем 10 декабря работы продолжаются. Особое внимание планируется уделить второстепенным дорогам города. Работники также расчищают и обрабатывают лестницы, остановки и пешеходные дорожки.

Уборку территорий в спальных районах и поселках осуществляют подрядные организации.

По вопросам уборки жители могут обращаться по телефону дежурной службы: 70-12-93.