Сорокина встретилась с жителями обрушившегося дома в Горроще

Мэр Рязани Елена Сорокина по поручению губернатора встретилась с жителями дома № 47 корпус 2 на улице Пушкина, который частично обрушился в результате взрыва. Об этом глава администрации города сообщила на своей странице «ВКонтакте» в субботу, 10 декабря.

Мэр Рязани Елена Сорокина по поручению губернатора встретилась с жителями дома № 47 корпус 2 на улице Пушкина, который частично обрушился в результате взрыва. Об этом глава администрации города сообщила на своей странице «ВКонтакте» в субботу, 10 декабря.

По ее словам, работают все службы, привлечены дополнительно силы. Состояние всех квартир и коридоров проверяют эксперты. Специалисты подтвердили безопасность возвращения жителей во все квартиры первого подъезда. Подключают отопление, газ, электричество, воду.

По словам Сорокиной, люди вернутся 10 декабря во второй половине дня, когда там станет тепло.

Она добавила, что пострадали четыре квартиры во втором подъезде. По всем квартирам при поддержке минсоцзащиты 11 декабря состоится комиссия по оценке возможного ущерба с участием жителей.

Напомним, обрушение произошло после взрыва в пятницу, 9 декабря. Основной причиной произошедшего рассматривается взрыв самогонного аппарата.

В квартиры второго подъезда жильцы вернутся только тогда, когда это признают безопасным, подчеркнула Сорокина.