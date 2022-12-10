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Рязанцы прокомментировали слова Малкова о восстановлении поврежденного после взрыва дома
Рязанцы отреагировали на слова губернатора Павла Малкова о том, что специалисты определят сроки восстановительных работ разрушенного взрывом дома на улице Пушкина. Свое мнение жители выразили в комментариях к посту главы региона в его телеграм-канале.

Рязанцы отреагировали на слова губернатора Павла Малкова о том, что специалисты определят сроки восстановительных работ разрушенного взрывом дома на улице Пушкина. Свое мнение жители выразили в комментариях к посту главы региона в его телеграм-канале.

По словам одной из жительниц дома, он построен в 1958 году и в нем никогда не было капремонта, несколько лет назад провели ремонт крыши, однако в этом году сорвало все снегодержатели и обрушился козырек у первого подъезда.

«Вы хотите восстановить этот очень старый дом вместо того, чтобы снести его? — спрашивает рязанка. — Что нужно для того, чтобы признать дом аварийным?! О какой реконструкции может идти речь? Как мы вернемся в такой дом? Мы должны ждать следующую трагедию в этом забытом всеми инстанциями доме?»

«В смысле восстановить? Вы серьезно? Какое восстановление может быть в доме, который еле дышит, так еще и после взрыва», — написала другая горожанка.

«Уважаемый Павел Викторович! Наш дом, улица Пушкина, 47 к 2, давно нуждался в экспертной комиссии по техсостоянию и безопасности проживания в доме жильцов, еще до взрыва, по стене уцелевшего первого подъезда от крыши до первого этажа идет трещина. Удивительно, как после такого мощного взрыва (дом просто подбросило), мы уцелели. О каком восстановлении может идти речь! Надеемся на настоящую экспертизу и расселение жильцов!» — прокомментировала еще одна жительница дома.

Напомним, обрушение произошло после взрыва в пятницу, 9 декабря. Основной причиной произошедшего рассматривается взрыв самогонного аппарата.