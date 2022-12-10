Рязанцы обратили внимание на запустение перехода у «Барса на Московском»

Жители Рязани пожаловались на «ужасное запустение» подземного перехода у ТЦ «Барс на Московском». Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Жители Рязани пожаловались на «ужасное запустение» подземного перехода у ТЦ «Барс на Московском». Пост об этом опубликован в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

"Ежедневно им пользуются сотни людей: горожане с детьми, пожилые люди, туристы. Стыдно, что в центральной части города находится объект в таком ужасном запустении. «Заброшка» или локация к фильму ужасов такие ассоциации вызывает — это многолюдное место в центре Рязани!" — сообщает автор поста.

Он добавил, что там грязно, сломаны ступени, облупилась краска, тусклый свет, а стены в подтеках и исписаны вандалами.