Под Пронском произошло массовое ДТП

Вечером в пятницу, 9 декабря, в двух километрах от Пронска произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лада», которым управляла женщина, занесло на дороге, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Вечером в пятницу, 9 декабря, в двух километрах от Пронска произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лада», которым управляла женщина, занесло на дороге, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Водителю встречного Volkswagen не удалось уйти от столкновения с «четырнадцатой». Машина едва не вылетела в кювет. Ехавшая следом «Лада Калина» также стала участницей этой аварии, она получила легкие повреждения.

«Мы шли под уклон друг за другом, когда увидели, как машина на встречной полосе стала крутиться. Водителю „Фольксвагена“ некуда было выруливать, здесь слишком крутая обочина. По встречке мы не смогли проскочить, полоса по направлению к Рязани была забита. Удара не избежали, пострадал бампер», — рассказали пассажирки «Лада Калина».

Женщина-водитель и ее пассажирка из «четырнадцатой» получили травмы, от госпитализации они отказались.

Пострадавшим оказали помощь на месте.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии. Известно, что дорогу до этого несколько раз посыпали песко-соляной смесью.