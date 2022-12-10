Мишустин утвердил правила единовременной выплаты служащим по контракту

Глава кабмина
В тексте документа сообщается, что военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части, руководителю организации ВС РФ. В рапорте указывается наименование выплаты, ее размер, основание для получения и срок контракта. В течение десяти дней после получения рапорта командир готовит и издает приказ о выплате.
«Военнослужащие обеспечиваются денежным довольствием не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа соответствующего командира воинской части об осуществлении единовременной денежной выплаты», — говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому военнослужащие, проходящие службу по контракту, а также мобилизованные получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.