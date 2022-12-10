Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 11
Пнд, 12
Втр, 13
ЦБ USD 62.38 -0.19 10/12
ЦБ EUR 65.84 0.16 10/12
Нал. USD 64.01 / 65.9 10/12 08:00
Нал. EUR 64.01 / 65.9 10/12 08:00
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
10 087
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
3 295
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
9 084
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
7 999
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Мишустин утвердил правила единовременной выплаты служащим по контракту
Глава кабмина Р. Ф. Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, которые проходят службу по контракту в Вооруженных силах Р. Ф. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава кабмина Р. Ф. Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, которые проходят службу по контракту в Вооруженных силах РФ.

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа сообщается, что военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части, руководителю организации ВС РФ. В рапорте указывается наименование выплаты, ее размер, основание для получения и срок контракта. В течение десяти дней после получения рапорта командир готовит и издает приказ о выплате.

«Военнослужащие обеспечиваются денежным довольствием не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа соответствующего командира воинской части об осуществлении единовременной денежной выплаты», — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому военнослужащие, проходящие службу по контракту, а также мобилизованные получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.