Мишустин утвердил правила единовременной выплаты служащим по контракту

Глава кабмина Р. Ф. Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, которые проходят службу по контракту в Вооруженных силах Р. Ф. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава кабмина Р. Ф. Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, которые проходят службу по контракту в Вооруженных силах РФ.

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа сообщается, что военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части, руководителю организации ВС РФ. В рапорте указывается наименование выплаты, ее размер, основание для получения и срок контракта. В течение десяти дней после получения рапорта командир готовит и издает приказ о выплате.

«Военнослужащие обеспечиваются денежным довольствием не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа соответствующего командира воинской части об осуществлении единовременной денежной выплаты», — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому военнослужащие, проходящие службу по контракту, а также мобилизованные получат единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.