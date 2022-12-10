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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обрушении дома в Рязани
В региональном Минздраве рассказали о состоянии двоих пострадавших при частичном обрушении дома на улице Пушкина в Рязани. Врачи оценивают состояние одного пострадавшего как стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.

В региональном Минздраве рассказали о состоянии двоих пострадавших при частичном обрушении дома на улице Пушкина в Рязани. Врачи оценивают состояние одного пострадавшего как стабильно тяжелое, угрозы жизни нет, сообщает ТАСС в субботу, 10 декабря.

Второй пострадавший продолжает лечение, его состояние удовлетворительное.

Напомним, ЧП в двухэтажном доме на улице Пушкина в Рязани произошло в пятницу, 9 декабря, в 17:33. Произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажами. Из-под завала спасли двух человек.