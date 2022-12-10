Мэрия: в Рязани продолжается уборка и обработка от снега и наледи
Подрядчики дирекции благоустройства проводят грейдирование и обработку в районах Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Подрядчики дирекции благоустройства проводят грейдирование и обработку в районах Рязани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В субботу, 10 декабря, продолжается уборка и обработка городских территорий от снега и наледи.
На 17:00 подрядными организациями выполнено 50% от плана на сегодняшний день.
Грейдирование и обработка в микрорайонах и поселках продолжаются.