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Изнасиловавший женщину в лифте Новомичуринска получил пять лет колонии
В пятницу, 9 декабря, Пронский районный суд вынес приговор по делу об изнасиловании в лифте в Новомичуринске. Виновный получил пять лет колонии общего режима, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 9 декабря, Пронский районный суд вынес приговор по делу об изнасиловании в лифте в Новомичуринске. Виновный получил пять лет колонии общего режима, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Пронская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, заявил помощник прокурора Олег Иванов.

По словам 56-летней потерпевшей, после оглашения приговора и заключения виновного под стражу прямо в зале суда из-за сильной эмоциональной реакции ей пришлось обратиться к медикам.

Напомним, преступление произошло в марте 2021 года. Житель Новомичуринска приехал к своим знакомым. Он изнасиловал жительницу дома в лифте, угрожая ей убийством.