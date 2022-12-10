Автобус Рязань — Иваново с 18 пассажирами столкнулся с «Газелью»

В Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Автобус ехал из Рязани в Иваново и столкнулся с «Газелью».

В Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Автобус ехал из Рязани в Иваново и столкнулся с «Газелью». Об этом сообщают « Ивановские новости » в субботу, 10 декабря, со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

ДТП произошло недалеко от населенного пункта Золотниковская Пустынь. В салоне автобуса находилось 18 пассажиров.

В полиции сообщили, что серьезно в аварии никто не пострадал. Устанавливаются причины случившегося.