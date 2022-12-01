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Зеленский заявил, что на восстановление Украины нужно более триллиона долларов
К этому процессу Киев планирует привлечь западные страны, передав под их руководство области и города.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления страны потребуется свыше 1 трлн долларов. Об этом передает ТАСС.

К этому процессу Киев планирует привлечь западные страны, передав под их руководство области и города.

Зеленский заявил, что уже сейчас привлекаются десятки стран-партнеров к восстановлению Украины.

По словам президента Украины, система шефства позволит странам и компаниям заняться восстановлением конкретного региона, города, сферы или предприятия. Он отметил, что интерес к шефству проявили Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Дания, Финляндия, Италия, Турция, Польша, Португалия, Чехия, Словения, Латвия, Эстония, Швейцария, Словакия, Австрия, Греция, Канада, США, Япония и Австралия.