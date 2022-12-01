В Рязанской области похолодает до -20 градусов

В пятницу, 2 декабря, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах — гололедица.

В Рязанской области похолодает до -20 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В пятницу, 2 декабря, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах — гололедица.

Ветер восточного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит -11,-16 градусов. В некоторых районах столбики термометров опустятся до -20 градусов.

Днем будет -7,-12 градусов.