В Рязани стартовал хакатон «HackStart»

1 декабря на базе IT-CUBE.Рязань стартовал хакатон «HackStart». В течение трех дней команды школьников и студентов, будут соревноваться в умении создавать реальный цифровой продукт — сайт, чат-бот или сервис. Форум молодых разработчиков организуют АНО «Цифровой регион» и ОГАУ ДО «Центр цифрового образования».

Открыл хакатон министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов. Он пожелал участникам максимально проявить свои способности в решении практических кейсов от рязанских компаний.

«В этом и есть главная задача соревнования — познать себя, показать с лучшей стороны в реальной рабочей ситуации. А еще увидеть, чего пока не хватает, чтобы стать топ-специалистом», — сказал он.

Задания для хакатона подготовили предприятия и организации из различных сфер — ИТ, сельского хозяйства, ЖКХ, розничной торговли. Они являются заказчиками будущих продуктов.

«Задачи, которые мы сегодня раздаем командам, — это реальные потребности компаний-заказчиков. Так что условия максимально приближены к действительности, а будущие продукты — к потребностям рынка. После завершения хакатона ребята могут развивать получившийся сервис в полноценный стартап. Или выигрывать с ним федеральные конкурсы, как это сделали победители прошлого хакатона», — отметила руководитель направления популяризации ИТ АНО «Цифровой регион» Анастасия Горячева.

В субботу команды презентуют свои наработки, после чего жюри объявит победителей и призеров.