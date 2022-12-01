В Рязани ищут свидетелей наезда фуры на девушку на Куйбышевском шоссе

Авария произошла 17 ноября 2022 года в 06:25 на 199 километре трассы М5 «Урал».

В Рязани ищут свидетелей наезда фуры на девушку на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 17 ноября 2022 года в 06:25. На 199 километре трассы М5 «Урал» 65-летний москвич за рулем Volvo с полуприцепом наехал на 20-летнюю рязанку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу.