В России утвердили правила маркировки пива
Правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на его основе и отдельных видов слабоалкогольных напитков вступят в силу с 1 апреля 2023 года.
В России утвердили правила маркировки пива. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на его основе и отдельных видов слабоалкогольных напитков вступят в силу с 1 апреля 2023 года.
Согласно документу, обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах начнется в РФ с 1 апреля 2023 года.
Напитки в стеклянной или полимерной упаковке производители будут обязаны маркировать с 1 октября, а напитки в иных упаковках — с 15 января 2024 года.
В 2022 году в России проходил эксперимент по маркировки пива.