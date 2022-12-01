В России утвердили правила маркировки пива

Правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на его основе и отдельных видов слабоалкогольных напитков вступят в силу с 1 апреля 2023 года.

В России утвердили правила маркировки пива. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на его основе и отдельных видов слабоалкогольных напитков вступят в силу с 1 апреля 2023 года.

Согласно документу, обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах начнется в РФ с 1 апреля 2023 года.

Напитки в стеклянной или полимерной упаковке производители будут обязаны маркировать с 1 октября, а напитки в иных упаковках — с 15 января 2024 года.

В 2022 году в России проходил эксперимент по маркировки пива.