В России могут запретить иностранные слова в рекламе
Исключения составят фирменные наименования и товарные знаки, прошедшие государственную регистрацию.
В России могут запретить иностранные слова в рекламе. Об этом пишет Life.ru.
Проект о запрете использования не кириллического алфавита в рекламе внесли в Госдуму.
Исключения составят фирменные наименования и товарные знаки, прошедшие государственную регистрацию.
В комментариях к документу отмечается, что в российской рекламе преобладают иноязычные элементы, таким образом искажается графический облик слова.
Ранее в Госдуме предложили запретить коммерческие вывески на иностранных языках.