В России могут запретить иностранные слова в рекламе

Исключения составят фирменные наименования и товарные знаки, прошедшие государственную регистрацию.

В России могут запретить иностранные слова в рекламе. Об этом пишет Life.ru.

Проект о запрете использования не кириллического алфавита в рекламе внесли в Госдуму.

Исключения составят фирменные наименования и товарные знаки, прошедшие государственную регистрацию.

В комментариях к документу отмечается, что в российской рекламе преобладают иноязычные элементы, таким образом искажается графический облик слова.

Ранее в Госдуме предложили запретить коммерческие вывески на иностранных языках.