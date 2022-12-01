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В РГРТУ прошла региональная студенческая олимпиада по защите информации

30 ноября 2022 года в РГРТУ прошла региональная студенческая олимпиада по информационной безопасности. Мероприятие приурочено к международному дню защиты информации.

С приветственным словом к участникам олимпиады обратились: ректор РГРТУ Михаил Чиркин, декан факультета вычислительной техники РГРТУ Дмитрий Перепелкин, президент ассоциации защиты информации, заместитель председателя учебно-методического объединения по направлению «информационная безопасность» по Центральному федеральному округу Владимир Лось и представительницы компании по разработке программного обеспечения в сфере информационной безопасности «ИнфоТеКС» Маргарита Дьячкова и Анжелика Курнакова.

В олимпиаде приняли участие порядка 100 студентов из Рязанского государственного радиотехнического университета, МИРЭА — Российский технологический университет и Рязанского института (филиал) Московского политехнического университета.

«Спрос на специалистов по защите информации растет. По сравнению с 2021 годом чувствуется нехватка квалифицированных кадров. Эксперты в России оценивают ее в 70 000 специалистов. По новому постановлению к 2025 году рекомендуется отказаться от иностранного ПО и отдать предпочтение отечественному производителю. Предполагается создать специализированные центры по информационной безопасности в каждой компании для развития в стране данного направления. Подобные олимпиады и конкурсы помогают оценивать знания студентов, которые скоро выйдут на рынок труда», — отметил декан ФВТ Дмитрий Перепелкин.

Победителями олимпиады стали:

  • Олег Сидоров — 1 место (РГРТУ)
  • Даниил Бабаев — 2 место (РГРТУ)
  • Станислав Ларинский — 3 место (РГРТУ)
  • Евфимий Рящин — 3 место (РГРТУ)
  • Иван Кривко — 3 место (РТУ МИРЭА)