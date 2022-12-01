В Москве 14-летний школьник умер во время соревнований по волейболу

В Москве 14-летний школьник умер во время соревнований по волейболу. Об этом пишет Readovka67.ru.

Инцидент произошел в школе № 1279 на улице Сивашской на юго-западе Москвы.

По предварительной информации, причиной стали сердечная недостаточность и отек мозга. Подростка был госпитализировали, но реанимация не дала результатов.

По словам очевидцев, подросток потерял сознание после матча. У него начались судороги. Мальчику пытались оказать первую помощь, пока скорая ехала на место происшествия.

К моменту приезда медиков он был еще жив, но его не удалось спасти.

Организована доследственная проверка.