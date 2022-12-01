В Клепиковском районе задержали пьяного водителя

В поселке Тума Клепиковского района задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция во время патрулирования заметила около дома № 149 по улице Ленина автомобиль Lada 217230. Машину остановили для проверки.

За рулем был 57-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Медосвидетельствование показало 0,407 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Водителя отстранили от управления автомобилем, на него составили административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок до двух лет.