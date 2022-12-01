В ДТП с автобусом в Канищеве пострадала 20-летняя пассажирка

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

В ДТП с автобусом, произошедшем 30 ноября на улице Бирюзова, пострадала 20-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 10:40, в Рязани, у дома № 29 по улице Бирюзова. 52-летний рязанец на автобусе «ЛиАЗ» не справился с управлением и врезался в бетонный блок.

В ДТП получила травмы 20-летняя пассажирка автобуса, она обратилась в медицинское учреждение.

Проводится проверка, обстоятельства уточняются.