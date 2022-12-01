Трехлетний ребенок погиб в горящей машине на стоянке в Волгограде

Отца ребенка — 52-летнего владельца машины доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Трехлетний ребенок погиб в горящей машине на стоянке в Волгограде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отца ребенка — 52-летнего владельца машины доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. При осмотре багажника нашли два ацетиленовых баллона. Предварительно, причиной возгорания стала утечка газа.

Всего на парковке сгорели четыре машины. Проводится проверка.