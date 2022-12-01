Трехлетний ребенок погиб в горящей машине на стоянке в Волгограде
Отца ребенка — 52-летнего владельца машины доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
Трехлетний ребенок погиб в горящей машине на стоянке в Волгограде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Отца ребенка — 52-летнего владельца машины доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. При осмотре багажника нашли два ацетиленовых баллона. Предварительно, причиной возгорания стала утечка газа.
Всего на парковке сгорели четыре машины. Проводится проверка.