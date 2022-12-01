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Студенты РГАТУ встретились с исполнительным директором «Вакинского Агро»

28 ноября 2022 года студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева встретились с исполнительным директором ООО «Вакинское Агро». Об этом сообщили в вузе.

В сообщении отметили, что «Вакинское Агро» активно взаимодействует с факультетами университета. На встрече с выпускниками факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, разговор вел Николай. Пласкунов, исполнительный директор «Вакинского Агро» — предприятия, в котором функционирует одна из крупнейших в мире ферм на 2300 голов коров с доильной установкой «Карусель» и доильными роботами.

На встрече обсудили необходимые для успешной работы компетенций выпускников, условий прохождения практик и стажировок, наличия вакансий, особенностей прохождения собеседования и трудоустройства. Николай Пласкунов сделал акцент на кадровую политику предприятия, предусматривающую комплекс мероприятий, направленных на привлечение молодых специалистов, и постарался в полной мере рассказать о тех условиях, которые предприятие создаёт для своих сотрудников — уровне заработной платы, возможностях карьерного роста, а также о требованиях, предъявляемых к будущим специалистам, которые выберут «Вакинское Агро» в качестве работодателя.

Встреча прошла в формате диалога «работодатель — студент».

«Подобные встречи очень важны, так как позволяют обеспечить студентов информацией о предложениях потенциальных работодателей, как с точки зрения содержания работы, так и с точки зрения ее условий, особенностях их будущей профессии, и дают уверенность в решении проблемы будущего трудоустройства и самореализации», — отметили в РГАТУ.