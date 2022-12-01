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Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 декабря
С 1 декабря в России повысили тарифы ЖКХ, ввели цифровые полисы ОМС, госорганы обязали вести страницы в соцсетях, а в квартирах разрешили оборудовать частные хамамы и солярии.

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 декабря. Подробнее об этом рассказало РИА Новости.

Повышение тарифов ЖКХ

С 1 декабря в России повысили тарифы на газ, передачу электроэнергии, водоснабжение и тепло. Предельный уровень индексации не превысит 9%. Также сообщается, что с 1 июля 2024 года совокупный платеж россиян повысится в среднем по стране на 6,3 процента, с 1 июля 2025 года — на 5,3 процента.

Это второе повышение тарифов в 2022 году, следующая индексация тарифов произойдет в июле 2024 года.

Постановление о росте на 9% коммунальных услуг в Рязанской области.

Цифровой полис ОМС

С декабря россиянам не потребуется носить с собой полис в бумажном виде — документ перевели в цифровой вид. В Минздраве пояснили, что это упростит жизнь пациентам, новорожденные будут автоматически заносится в реестр согласно документам органов ЗАГС. Также автоматически информация поступит в базу о лицах, получивших гражданство России.

Расширение услуг на «Госуслугах»

С 1 декабря на портале «Госуслуги» расширили перечень услуг. Речь идет об услугах, которые ранее были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо вообще не предоставлялись в электронной форме.

В их числе назначение ряда пособий на детей, техосмотр самоходных машин и других видов техники, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение различных лицензий и разрешений.

Кроме того, с 1 декабря через «Госуслуги» россияне могут встать на учет в налоговом органе, для этого нужно на портале заполнить и подать электронное заявление.

Страницы госорганов в соцсетях

С декабря российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды с 1 декабря обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

На страницах будут размещать отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, указывать актуальные контактные данные. Также обязательным условием для странички госучреждения является получение специальной отметки «Госорганизация» через портал «Госуслуги» во «ВКонтакте».

Частные хамамы и солярии в квартирах, мебельные магазины в жилых домах

Хамамы и инфракрасные кабины разрешат устанавливать в России в квартирах жилых домов с 1 декабря; останется в силе только запрет на оборудование в жилье бань и саун.

Соответствующие коррективы внесены в приказ МЧС России «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Также с 1 декабря разрешается открывать в жилых домах магазины мебели в формате дизайн-студий, выставочных залов и офисов оформления заказов.