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Рязанцы стали бережнее относиться к своим гаджетам и бытовой технике

В 2022 году рязанцы стали чаще ремонтировать свое имущество — увеличился спрос на услуги восстановления смартфонов, одежды, обуви и других предметов, а средний срок владения гаджетами увеличился на 7%. Это совпадает с общероссийской тенденцией, которую выявили аналитики маркетплейса услуг YouDo.com и МТС Банка — они провели совместное исследование рынка ремонта бытовой техники, электроники и вещей.

Аналитики Big Data МТС, посчитали, что средний срок владения смартфоном в 2022 году вырос на 7%. Время использования гаджетов растет последние несколько лет. К этому привела смена пользовательских привычек — рязанцы стали чаще покупать более дорогие устройства, которые не теряют своей актуальности на протяжении трех-четырех лет. В результате растет спрос на услуги по ремонту мобильных гаджетов. Тренд подтверждает и YouDo.com: по статистике маркетплейса, спрос на услуги ремонта цифровой техники в 2022 году увеличился на 16%.

По данным аналитиков МТС Банка, за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года, траты рязанцев на услуги по ремонту одежды выросли на 6%, обуви — на 7%, на химчистку одежды и мебели — на 32%. Спрос на ремонт компьютерной техники вырос на 20% в денежном выражении, бытовой — на 11%. Спрос на ремонт цифровой техники растет практически во всех городах России: в Москве он вырос на 27%, а в соседней Рязани — на 30%.

Самые популярные услуги по ремонту цифровой техники и средняя стоимость:

  1. Планшеты и телефоны — 2303 рубля
  2. Телевизоры и мониторы — 2521 рубль
  3. Аудиотехника и система — 2399 рублей
  4. Автомобильная электроника — 2156 рублей
  5. Видео фототехника — 2854 рубля