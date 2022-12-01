Представительница РГАТУ завоевала приз зрительских симпатий конкурса «Мисс студенчество Рязани-2022»

Представительница РГАТУ завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» конкурса «Мисс студенчество Рязани-2022». Об этом сообщили в вузе.

Десятый конкурс конкурса красоты и таланта «Мисс студенчество Рязани-2022» прошел 29 ноября в рязанской филармонии.

Рязанский агротехнологический университет в конкурсе представляла Дарья Бышова, студентка 4 курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. Конкурс для представительницы РГАТУ оказался не первым. В марте 2022 года в конкурсе «Мисс РГАТУ» она завоевала титул «Мисс».

Конкурсантке предстояло пройти несколько этапов — конкурс зачеток, ораторское мастерство, дефиле и творческий этап.

«Самым ярким и волнующим для Дарьи стал творческий этап, в котором она исполнила авторскую песню „Любишь или не любишь“. И здесь ей помогал танцевальный коллектив университета „WNS“», — рассказали в вузе.

По итогам конкурса Дарья Бышова завоевала титул «Мисс зрительских симпатий».

После мероприятия на сцену к девушке с поздравлениями поднялись родные, друзья и группа поддержки.