Песков опроверг слухи о запрете выезда из страны сотрудникам Кремля
Ранее в СМИ появилась информация о распоряжении, в котором говорилось, что в зарубежные командировки могут ездить только женщины до выхода «особого распоряжения по мобилизации».
Песков опроверг слухи о запрете выезда из страны сотрудникам Кремля. Об этом пишет «
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «сущей неправдой» запрет выезда за границу сотрудникам администрации президента.
Ранее в СМИ появилась информация о распоряжении для администрации президента, в котором говорилось, что в зарубежные командировки могут ездить только женщины до выхода «особого распоряжения по мобилизации». Также сообщалось, что запрещаются зарубежные отпуска.