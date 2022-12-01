Момент взрыва машины в Волгограде, где погиб ребенок, попал на видео

На кадрах видно, как в одну из машин, стоящих на парковке, садится мужчина. После этого он выходит и открывает багажник, происходит взрыв.

Момент взрыва машины в Волгограде, где погиб ребенок, попал на видео. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как в одну из машин, стоящих на парковке, садится мужчина. После этого он выходит и открывает багажник, происходит взрыв. Позже в багажнике машины нашли два ацетиленовых баллона.

Ранее сообщалось, что в машине находился трехлетний ребенок, он погиб. 52-летнего владельца машины доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Всего на парковке сгорело четыре машины,